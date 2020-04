Quarantena da Coronavirus, l'allenamento di Taylor Mega finisce su Instagram: "Siete pronte ragazze?"

"Buongiorno ragazze, siete tutte pronte per un altro allenamento con Taylor Mega?". Anche la modella e showgirl pubblica sul profilo Instagram le sue intense sedute di ginnastica e di allenamento, come ormai fanno tante influencer, a partire da Belen Rodriguez. In questo lungo e complesso periodo di quarantena anti Coronavirus, Taylor non tralascia i suoi impegni fisici e prova a coinvolgere i numerosi follower nella sua attività. Ovviamente lo fa mettendo in mostra il suo fisico e lanciando sempre occhiate birichine alla telecamera che riprende i suoi movimenti. Come puntualmente accade il video di Taylor colleziona migliaia e migliaia di visualizzazioni.

