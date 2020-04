La casa di carta, attesa ormai finita: venerdì 3 aprile via alla quarta serie. Guarda il trailer

Ci siamo. L'attesa è finita. Venerdì 3 aprile si alzerà il sipario sulla quarta serie de La casa di carta che andrà in onda su Netflix. Il trailer ufficiale è stato pubblicato circa un mese fa e quello in lingua italiana ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni. Dati che confermano una volta ancora quanto alta sia l'attesa dei fan che nelle prime tre edizioni hanno fatto de La casa de papel la serie più seguita tra quelle non in lingua inglese. E ovviamente c'è grande attesa per capire cosa accadrà alla banda criminale più amata del mondo, prigioniera all'interno della Banca di Spagna e alle prese con la sua fase più difficile da quando si è formata.

