Coronavirus, la reunion dei Backstreet Boys: cantano “I Want It That Way” da casa

Concerto live, ma rigorosamente da casa, dei Backstreet Boys. Una reunion spettacolare incentrata sull'iconica “I Want It That Way” con la quale hanno partecipato al progetto americano "I Heart Living Room Concert For America": iniziativa messa in piedi per alzare il morale delle persone, durante il periodo della quarantena per il Coronavirus. I Backstreet Boys cantano dal salotto di casa, alcuni con i figli e il video è diventato immediatamente virale per la gioia dei loro fan. I Backstreet Boys sono un gruppo musicale statunitense formato a Orlando, in Florida, nel 1993 e composto da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson. Idoli degli adolescenti e icone della musica pop di fine anni Novanta e primi anni Duemila, ottennero grande fama dapprima in Europa e Canada con l'album di debutto Backstreet Boys del 1996 e successivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'album Backstreet's Back del 1997. La consacrazione a popstar a livello globale arrivò nel 1999 con l'album Millennium portato al successo dal singolo I Want It That Way e nel 2000 con l'album Black & Blue. Poi si sciolsero, tentarono la via della carriera da solisti ma con scarse fortune. Nel 2012 tornarono alla formazione originaria e a cantare insieme.