L'Italia scopre di avere un'amica in più che le è vicina in un momento non facile come quello dei giorni del Coronavirus. E' Joan Baez, la 79enne cantautrice americana che ha voluto inviare agli italiani un messaggio pieno d'amore e di speranza, confessando che "i video di persone che in Italia cantano dai loro balconi è fonte di ispirazione per tutto il mondo". Joan ha preso così la sua chitarra e ha dedicato all'Italia e al suo popolo una bellissima interpretazione di "Un mondo d'amore" portata al successo nel 1967 da Gianni Morandi. Una canzone indimenticabile, la cui notorietà è andata ben oltre le quattro settimane in cui rimase al primo posto delle classifiche di vendita



C’è un grande prato verde

Dove nascono speranze

Che si chiamano ragazzi

Quello è il grande prato dell’amore

Non tradirli mai,

Hanno vede in te.

Non li deludere,

Credono in te.

Non farli piangere,

Vivono in te.

Non li abbandonare,

Ti mancheranno.

Quando avrai le mani stanche tutto lascerai,

Per le cose belle

Ti ringrazieranno,

Soffriranno per li errori tuoi.

E tu ragazzo non lo sai,

Ma nei tuoi occhi c’è già lei,

Ti chiederà l’amore, ma

L’amore ha I suoi comandamenti.

Non tradirla mai,

Ha fede in te.

Non la deludere,

Lei crede in te.

Non farla piangere,

Vive per te.

Non l’abbandonare,

Ti mancherà.

E la sera cercherà fra le braccia tue

Tutte le promesse,

Tutte le speranze,

Per un mondo d’amore