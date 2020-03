Eric Clapton, i 75 anni di una leggenda. Rinviati i concerti italiani a causa del Coronavirus

Il compleanno di una leggenda. Eric Clapton compie 75 anni e dovrà farlo senza concerti. Causa Coronavirus ha infatti dovuto rinviare il tour in Europa che comprendeva anche due concerti in Italia, a Milano e Bologna entrambi nel mese di giugno (sono stati riprogrammati nel 2021, il 26 maggio al Mediolanum Forum di Assago e il 28 maggio all’Unipol Arena).

Nato a Ripley, nel Surrey in Inghilterra, il 30 marzo 1945, il popolare slowhand, mano lenta, è tra i chitarristi blues e rock più famosi del pianeta (è al secondo posto tra i più grandi secondo una classifica stilata dalla rivista Rolling Stone). Tra alti e bassi, "per vent'anni sono stato un caso disperato, il mio drink tipico era una birra speciale con vodka" ha raccontato, tornò alla ribalta nel 1992 con la canzone Tears in Heaven dedicata al figlioletto Conor, avuto dalla relazione con l'attrice italiana Lory Del Santo, e morto a 4 anni dopo una caduta dal 53esimo piano di un grattacielo a New York a causa di una finestra lasciata aperta. L'album "Unplugged" vinse sei Grammy e vendette milioni di copie: fu il suo rilancio. Ha duettato con Zucchero e Pino Daniele e sua Cocaine, canzone del 1977, resterà immortale. Aveva annunciato il suo ritiro, poi la retromarcia e i due nuovi tour per i suoi 75 anni, ma il virus lo ha costretto ad allungare la sua carriera.