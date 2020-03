Buon compleanno Terence Hill! Mario Girotti compie 81 anni. Da Trinità a Don Matteo, una carriera di successo

Buon compleanno, Terence Hill. Compie 81 anni. L'attore, il cui vero nome è Mario Girotti, è nato infatti a Venezia il 29 marzo del 1939. Il padre, Girolamo, era originario di Amelia (Terni) mentre la mamma, Hildegard Thieme, di Dresda in Germana. Cresce proprio in terra tedesca prima di tornare proprio ad Amelia nel 1945.

Il suo successo è legato soprattutto ad alcuni titoli del genere spaghetti-western girati insieme con l'amico Bud Spencer, come i cult "Lo chiamavano Trinità..." (1970) e il suo sequel "...continuavano a chiamarlo Trinità (1971)", che lanciano la coppia al successo internazionale. Numerose scene presenti in ambo i film, e girate in Abruzzo, sono entrate nell'immaginario collettivo: celebri sono i suoi virtuosismi con le carte da gioco, quando divorava intere padelle di fagioli col sugo o le sberle a ripetizione. Entrambi i film furono campioni d'incassi. Negli anni Ottanta dirige anche dei film ("Don Camillo", 1983) e prosegue la fortunata collaborazione con Bud Spencer.

La sua popolarità si è riaffermata nella seconda fase della carriera grazie all'interpretazione del personaggio protagonista della longeva serie televisiva "Don Matteo". La serie va in onda per dodici stagioni dal 2000: il 7 gennaio 2016 il primo episodio della decima serie, con 9.677.000 spettatori, detiene il record di ascolti europeo per una fiction arrivata alla dodicesima serie. Gli episodi girati sono 255. Le scene di Don Matteo sono girate in Umbria, tra Gubbio e Spoleto (via alla nuova serie, clicca qui) dove Terence Hill abita da quando è iniziata la serie.