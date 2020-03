Stella Manente, l'allenamento a casa con incidente sexy: "Ops, volevo dire i glutei" Video

Stella Manente è divenuta nota al pubblico per la sua partecipazione al programma Mediaset La Pupa e il secchione e viceversa 2020. La modella colpisce per simpatia e bellezza ed è un personaggio social che attrae follower e curiosità.

Succede anche in questi giorni di quarantena dove si è costretti a restare a casa per tenere lontano il Coronavirus. Stella così, come molti italiani, rimane nella sua abitazione e fa attività fisica. Sulle storie di Instagram in un video mostra anche il suo allenamento con incidente sexy: "Ah, ah per il c**o questo, volevo dire per i glutei" si riprende.