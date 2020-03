Coronavirus, Francesca Testasecca partecipa alla challenge #ioballoacasa sulle note di Pretty Woman: il video

Coronavirus, per superare la noia della quarantena forzata la presidente della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, lancia su Instagram la challenge #ioballoacasa. L'obiettivo è quello di sdrammatizzare un po' il difficile momento e convincere le persone che stare a casa è la scelta giusta per evitare la diffusione del contagio. La musica scelta è Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, brano del 1964 che ha ottenuto un notevole ritorno di popolarità in occasione dell'uscita al cinema del film Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere. Un video di un minuto per dare il meglio di sé. Partecipa alla challenge la ex miss Italia, la folignate Francesca Testasecca, particolarmente sexy nel ballo tra le mura domestiche. Hanno già aderito alla sfida anche la conduttrice televisiva Daniela Ferolla, il volto-simbolo di Rete 4 Patrizia Rossetti e l'atleta paralitica Nicole Orlando.