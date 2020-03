Buon compleanno Mina! La Tigre di Cremona compie 80 anni. Il video dei suoi successi

Buon compleanno Mina! Il 25 marzo 1940 nasceva una delle più grandi voci della storia della musica italiana. Oggi Mina Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio ma da tempo residente a Lugano in Svizzera, compie 80 anni. Oltre metà dei quali, per scelta, lontana dalla vita pubblica e apparizioni televisive. A parte qualche foto rubata che alimenta il mito, Mina dal 23 agosto del 1978, quando fece la sua ultima apparizione sul palco del “Bussoladomani” di Marina di Pietrasanta, in Versilia, si è ritirata a vita privata.

La "Tigre di Cremona" ha soltanto tre anni quando con la sua famiglia si trasferisce nella città lombarda del torrone, dove inizia la sua carriera artistica. Il suo esordio è del 1958, come cantante del gruppo "Happy Boys", ma il primo grande successo arriva con l’incisione di "Nessuno". L’anno successivo debutta in tv nella trasmissione "Lascia o raddoppia?" e nel 1960 esplode definitivamente giungendo al primo posto delle classifiche nazionali con "Tintarella di luna". Si impone come una delle migliori cantanti italiane, la sua voce - ampia, agile e potente - è unica. Diventa protagonista di numerose trasmissioni televisive della Rai (Studio Uno, Senza Rete, Canzonissima, Teatro 10, Milleluci), arriva a interpretare più di 1.500 brani (due le partecipazioni al Festival di Sanremo) ottenendo primati e ricevendo numerosi.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti è, a pari merito con Adriano Celentano, l'artista italiano dal maggior successo commerciale, e in assoluto l'artista femminile italiana con maggiori vendite. È l'artista, ad oggi, più presente nelle classifiche italiane, con un totale, tra album e singoli, di 24 numero uno, 61 top-3, 86 top-5, 114 top-10 per un totale di 79 album e 62 singoli entrati in classifica.

Tra i suoi successi "Le mille bolle blu" (1961); "Stessa spiaggia, stesso mare" (1963); "E' l'uomo per me" (1964); "Se telefonando" (1966); "Insieme" (1970); "Grande, grande, grande" (1972); "Non gioco più" (1974). Mina poi sparisce dalle, ma non dalla musica: continua a pubblicare dischi e la sua notorietà non ha mai risentito della sua decisione. "Questione di feeling" è del 1985, "Volami nel cuore" del 1996 e tra i successi più importanti c’è sicuramente l'album inciso con Celentano "Mina Celentano" del 1998 (con "Acqua e sale" e "Brivido felino"). Due anni fa l'ultimo suo album, "Maeba". E chissà che prima o poi torni a cantare in pubblico.