Franco Battiato compie 75 anni, auguri al maestro della musica italiana. Il video de La Cura

E' nato il 23 marzo del 1945 a Jonia, piccolo paesino in provincia di Catania. E oggi il maestro Franco Battiato, punto di riferimento della musica italiana, taglia il traguardo dei 75 anni. Un compleanno in piena emergenza mondiale Coronavirus, emergenza che ha trasformato la sua bellissima La Cura, scritta in collaborazione con il filosofo Manlio Sgalambro, in un pezzo della colonna sonora della vita di milioni di italiani, suonata e risuonata nelle ultime settimane. Battiato non ha bisogno di brevi biografie né tantomeno di scontate celebrazioni, visto che la sua musica da 50 anni accompagna la vita del nostro Paese. Occorre invece augurarsi, questo sì, che il maestro viva questa giornata in serenità e nel miglior modo possibile, considerate le voci sul suo stato di salute che purtroppo ormai si rincorrono da anni.

Guarda anche Coronavirus, il regalo di Vasco Rossi ai fan