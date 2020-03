Belen Rodriguez, bomba sexy durante la quarantena da Coronavirus. Balletto hot sulla musica della Macarena

Belen Rodriguez si regala una serata super sexy. O meglio la regala al marito Stefano De Martino. La coppia sta vivendo in casa la quarantena forzata a causa della battaglia contro il Coronavirus. Giornate lunghe che la showgirl e modella trascorre soprattutto dedicandosi al suo corpo, con intense sedute di ginnastica, e cucinando. Nella serata del 20 aprile però è tornata la bomba sexy di sempre. Indossando una semplice salopette jeans e un reggiseno color arancio, Belen si è regalata qualche secondo di Macarena sotto gli occhi del marito. Un videoselfie che ha messo in mostra ancora una volta il suo fisico, in questa circostanza soprattutto... la parte alta.

