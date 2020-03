Coronavirus, Vasco Rossi dal medico in mascherina: "Rispetto le regole, sto a due metri da ogni persona"

Con "regolare mascherina" e rispettando rigorosamente la distanza di due metri da ogni persona che incontra. Anche Vasco Rossi, uno che alle regole è stato sempre molto allergico, al punto da intitolare Vita Spericolata uno dei suoi maggiori successi, stavolta è più ligio che mai. Sono giorni che lancia dai suoi profili social messaggi in cui invita tutti al massimo rispetto delle indicazioni per combattere quella che lui stesso ha definito una guerra. Rientrato da Los Angeles dopo un viaggio complesso, sta trascorrendo il periodo di isolamento come tutti gli italiani. Capita però di dover uscire per andare dal medico. Ed è il momento di rispettare le regole. Il Blasco non si tira indietro.