Coronavirus, flash mob: nostra intervista al ragazzo che imita Morgan e Achille Lauro. Chi è, video virali

Si chiama Michele Alessandrino, ha 20 anni, è di Caserta, ma dallo scorso ottobre è iscritto, presso l’ateneo dell’università di Perugia, alla facoltà di Scienze per l’Investigazione e Sicurezza che ha sede a Narni. Dove abita, in affitto, durante il periodo delle lezioni. Che ora è costretto a seguire online da Caserta causa Coronavirus. A parte le pause che si prende per distrarsi un po’ e in cui sono nate le imitazioni di Morgan e Achille Lauro diventate immediatamente virali sul web. Michele è infatti diventato il personaggio del momento e il suo profilo instagram è letteralmente esploso: da 500 a circa 35mila followers. E i suoi flash mob non sono finiti. Nelle prossime ore è attesa un'altra divertente performance.