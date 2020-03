Video Coronavirus, crisi di coppia tra Laura Chiatti e Marco Bocci. E ci va di mezzo anche Claudio Baglioni

La quarantena da Coronavirus provoca una crisi di coppia tra Marco Bocci e Laura Chiatti. E c'entra pure Claudio Baglioni. Cosa accade nell'abitazione dei due attori umbri? Marco, probabilmente in preda alla noia per le lunghe giornate trascorse in casa, improvvisamente impugna il microfono e inizia a cantare. La scelta cade su due brani di Baglioni non proprio allegri: Ragazza di Campagna e Notte di Natale. Non sono il massimo in un periodo già particolarmente complesso e così Laura sbotta. Prima rimprovera il marito e lo filma con il suo cellulare, poi cerca rifugio nella "mai amata cucina". Tutto finisce sulle instastories del suo profilo Instagram.

