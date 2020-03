Coronavirus, Samanta Togni scatenata anche quando pulisce casa. Così disinfetta tutto a ritmo di musica

Coronavirus, anche i vip stanno chiusi in casa. E la showgirl Samanta Togni, fresca di matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo, approfitta per fare le pulizie di casa. I virologi, ma anche il ministero della salute, raccomandano di disinfettare tutte le superficie per mantenersi tranquilli da un punto di vista igienico. Samanta Togni lo fa ma a ritmo di musica. La bella ternana, per nove edizioni protagonista di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, scatenata anche durante le pulizie domestiche. Il video è stato postato su Instagram per dimostrare come anche stando chiusi in casa ci si può divertire.