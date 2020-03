Coronavirus, Belen Rodriguez combatte la quarantena con una super seduta di ginnastica. Fisico mozzafiato

Una super sexy Belen Rodriguez si fa largo in casa e si dedica alla sua solita seduta di allenamento. Più intensa che mai, probabilmente perché anche lei, come tanti italiani, inizia a soffrire la quarantena imposta dal governo per combattere l'epidemia da Coronavirus. Non a caso la modella e showgirl, che poi come spesso posta i video nel suo profilo Instagram, scrive: "Se qualcuno di voi sta impazzendo e ha voglia di allenarsi... venite con me". E spiega come attrezzarsi: "Vi serve una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo, una sedia e un tappetino". Poi musica a palla e via con l'allenamento.

