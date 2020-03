Coronavirus, Neri Marcorè: "Se ce la giocavamo a dadi forse con una botta di c*** Ma la racconteremo"

Contro il Coronavirus "se ce la giocavamo a dadi, una botta di c*** forse capitava, ma se dipende da noi siamo rovinati". Un esilarante e scatenato Neri Marcorè su Rai Radio 2. Il comico marchigiano (che è anche attore, doppiatore, conduttore televisivo, imitatore e cantante) strappa più di un sorriso leggendo dal suo smartphone un commento proprio sul Covid19, rigorosamente in dialetto e fondamentalmente votato all'ottimismo: "La racconteremo, come l'hanno raccontata i nostri nonni che poi per anni ci hanno frantumato le pa*** con "io sono fatto la guerra". E noi frantumeremo le pa*** ai nostri nipoti: io sono fatto lu virus".

