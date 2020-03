Cosa succede nella casa di Marco Bocci e Laura Chiatti, anche loro in quarantena forzata per il decreto anti Coronavirus? Accade che i due attori umbri danno vita a La casa dei bimbi maligni, un horror in cui i protagonisti sono ovviamente Marco e Laura insieme ai loro figli Enea (5 anni) e Pablo (4). Il video annuncia un film "basato su fatti realmente accaduti" nella loro abitazione durante "la quarantena più spaventosa dell'anno". Ancora: "Due genitori resteranno chiusi e scopriranno segreti". Poi il titolo: La casa dei bimbi maligni. Regia di Lars Von Trier, produzione di Pacco e Sunciano in associazione con iMovie. Curiosità per il film che saranno in grado di realizzare che è ovviamente un modo per trascorrere tempo e probabilmente anche far divertire i piccoli.

