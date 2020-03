Video Taylor Mega fa impazzire il web. Allenamenti quasi a luci rosse: si vede tutto. Tony Effe guarda stupito

In tempi di Coronavirus una scatenata Taylor Mega, ovviamente costretta in casa come tutti gli italiani, fa letteralmente impazzire follower e fan. La modella e showgirl, infatti, pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui è impegnata nei suoi duri esercizi fisici. Taylor indossa soltanto un paio di attillatissimi leggings rosa e un top in tinta, altrettanto stretto, che lascia intravedere le forme (e non solo) del suo seno. Taylor fatica sotto gli occhi di Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, e suo compagno, che la guarda quasi stupito. Nell'ultima parte del video la modella mostra orgogliosa il suo fisco e pubblica un commento impossibile da fraintendere: never give up, cioè non mollare mai.