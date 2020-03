La velina Mikaela Neaze Silva in palestra a fare fitness con la personal trainer di Belen Rodriguez. Video

Mikaela Neaze Silva si tiene in forma con la stessa personal trainer di Belen Rodriguez, la rumena Ioana Dunica. La Velina di origini angolane ha pubblicato alcuni video sulle sue storie di Instagram relativi all'allenamento e agli esercizi fisici effettuati in palestra agli ordini della sua preparatrice, mirati ad ottimizzare l'elasticità e la tonicità del corpo, visti i balli e le acrobazie che le Veline effettuano ogni sera a Striscia la Notizia (guarda qui il video di uno stacchetto sexy di Mikaela e Shaila). In particolare gli esercizi sono focalizzati su cosce, glutei, addominali e lombari.



Guarda anche: Il video delle Veline in camerino per presentare la nuova cagnolina