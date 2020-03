Video Sky, Italia's got talent: Claudia Lawrence da applausi, 95 anni e una vitalità da fare invidia

La finale di Italia's got talent 2020 che ha decretato la vittoria del ventriloquo Andrea Fratellini con il suo irresistibile pupazzo Zio Tore ha regalato al pubblico del talent show in onda su Sky Uno e Tv8 anche la performance, apprezzatissima, della cantante-ballerina Claudia Lawrence. Una storia fantastica, quella dell'artista originaria di Verona, che porta con sé anche il messaggio forte di una donna molto speciale. Claudia, il cui vero cognome è Fernstrom, ha 95 anni, è nata il 3 giugno 1925, ha alle spalle una lunga esperienza sia in lavori televisivi che in lavori cinematografici, parla 5 lingue ed è ballerina di danza classica e moderna. E' approdata alla finale, dove si è classificata al terzo posto, grazie a una performance sorprendente alle audition. Un'esibizione divertentissima, cantando e ballando "If I Know Susie (Like I Know Susie)" di Eddie Cantor, che le valse i sì di Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich oltre al golden buzzer di Frank Matano, e l'accesso diretto alla finalissima.