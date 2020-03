Uno dei grandi pregi che i tre giudici di Masterchef 9 hanno riconosciuto al vincitore Antonio Lorenzon è stato quello di saper ascoltare i consigli. E Il 43enne art director di Bassano del Grappa non si è smentito neanche in occasione della serata finale del cooking show di Sky Uno. Il suggerimento che ha seguito stavolta è andato ben oltre la correzione di eventuali errori in fase di preparazione del piatto: ha seguito alla lettera un consiglio motivazionale e ha vinto il titolo, con tanto di premio rappresentato da 100 mila euro e dall'opportunità di scrivere il proprio primo libro di ricette. Durante l'Invention Test, quando si trattava di replicare uno dei piatti dello chef Paolo Casagrande assegnatogli da Maria Teresa, chef Giorgio Locatelli ha parlato chiaro ad Antonio: "Non fare quell'aria da sconfitto che non mi piace per niente, ricordati che devi fare un piatto: non sarà uguiale a quello dello chef Casagrande, ma deve pur essere un piatto. Non ti far rovinare la giornata da Maria Teresa". Detto, fatto, un'ora più tardi i coriandoli dorati cadevano su Antonio Lorenzon, vincitore nella nona edizione di Masterchef Italia.