Wanda Nara in accappatoio e struccata cucina per Mauro Icardi. Il video su Instagram

Wanda Nara in versione casalinga quella che si mostra mentre cucina con a fianco il marito, il calciatore argentino del Paris Saint Germain, Mauro Icardi. Wanda, di solito sempre impeccabile nel suo look curato, si mostra in accappatoio e struccata mentre sta cucinando, probabilmente la pasta, come scrive nel video pubblicato sulle storie di Instagram "cocinando pasta". L'opinionista del Grande Fratello Vip si riprende in un clima familiare, mentre scherza con Icardi e si diletta ai fornelli, anche se non è dato sapere l'esito delle sue creazioni culinarie.



