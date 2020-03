Taylor Mega non smette mai di prendersi cura di sè e dedicarsi al suo corpo. La bellissima influencer ha pubblicato una serie di video nelle sue storie di Instagram in cui mostra i trattamenti estetici a cui si presta. In quello pubblicato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2020, Taylor Mega ha mostrato un momento del trattamento di criolipolisi a cui si è sottoposta. La criolipolisi è un trattamento di medicina estetica non invasivo, che consente la riduzione del grasso localizzato attraverso l'uso del freddo. "Addio cellulite e liquidi in eccesso", ha spiegato Taylor ai suoi follower.



