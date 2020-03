Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin per la registrazione della puntata di Verissimo, in onda sabato pomeriggio (leggi qui anticipazioni e ospiti). La showgirl argentina, tornando nella sua abitazione di Milano dopo essere stata negli studi Mediaset, ha pubblicato un video sulle sue storie di Instagram, dove ha dato alcune anticipazioni sull'intervista. "Silvia è stata molto carina, come sempre. In studio non c'era pubblico, è stato diverso, strano. Speriamo che questa emergenza (riferendosi al Coronavirus, ndr) si risolva presto". Belen ha così mostrato in anteprima il suo look con cui andrà in onda sabato pomeriggio.



