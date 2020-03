Video Sky Italia's Got Talent, conto alla rovescia per la finale: ecco i 12 che si contenderanno la vittoria

Italia's got talent, conto alla rovescia per la finalissima in programma venerdì 6 marzo e in onda su TV8. Ecco chi si contende la vittoria: 1) Zio Tore e Andrea Fratellini, pupazzo e ventriloquo; 2) La World Taeckwondo Demostration, squadra dimostrativa di taeckwondo; 3) Il trio musicale della Iorio family: padre, madre e giovanissimo figlio; 4) La 94enne ballerina Claudia Lawrence; 5) Il chitarrista e cantante Silvio Cavallo; 6) Lo spettacolo virtuale Antigravity Show; 7) La Compagnia Colonna di Firenze specializzata in polo dance; 8) Il Sunshine Gospel Choir di Harlem; 9) I Powa Tribe, ballerini poetici; 10) Francesco Carrer, il cantante 13enne dall'ugola d'oro; 11) Claudio Morici che ha incantato con il suo monologo; 12) L'ultimo finalista sarà individuato nella serata finale.