Elettra Lamborghini come una star: fan tra urla e lacrime. Cosa accadrà con il decreto anti Coronavirus?

Elettra Lamborghini accolta come una vera e propria star. Fino a mercoledì 4 marzo ha continuato tranquillamente i suoi incontri con i fan, incurante dell'allarme Coronavirus. L'ereditiera e cantante è stata ospite di un centro commerciale di Pescara e c'erano centinaia e centinaia di persone ad attenderla per selfie, autografi o anche un semplice saluto. Come sempre tanti giovanissimi e bambini, alcuni in lacrime, emozionati davanti alla loro artista del cuore. Resta da capire cosa succederà ora alla luce del decreto emanato dal governo che di fatto vieta assembramenti e manifestazioni praticamente di ogni tipo. Letteralmente impossibile, infatti, che i fan di Elettra stiano un metro l'uno dall'altro come invece prevedono le nuove regole.

