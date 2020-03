Italia's got talent, su Sky Uno, continua a non deludere le aspettative e anche l'ultima puntata dedicata alle audizioni, andata in onda mercoledì 4 marzo, ha regalato emozioni a ripetizione. Il culmine - e non poteva essere altrimenti - in occasione del golden buzzer schiacciato da Federica Pellegini, che ha mandato direttamente in finale il giovane cantante Francesco Carrer.

Francesco ha 13 anni e arriva da un piccolo paese in provincia di Treviso. Sul palco di Italia's got talent interpreta alla perfezione Never enough tratta dal film The Greatest Showman, ma testimonia soprattutto il legame forte che lo unisce alla nonna. "E' lei che mi ha fatto capire la bellezza del canto", racconta. E lei, nel frattempo arrivata sul palco con qualche lacrima che le solca un viso dolcissimo: "Quando lo sento cantare, mi spacca il cuore. Se mi sento sola è lui che mi fa star bene". Francesco ha scoperto il suo talento per il canto seguendo la nonna alle prove del coro della chiesa.

Federica lascia intendere subito, appena Francesco finisce di cantare, che ha intenzione di schiacciare il pulsante che spedirà il 13enne trevigiano direttamente in finale: "Io sono abbastanza razionale, faccio tutto molto pensato e ragionato, ma tante volte mi porto dietro l'istinto e questa volta il mio cuore non può che dire questo...". Schiaccia il pulsantone giallo alla sua destra e per Federico è il momento di prova una delle emozioni più grandi della sua giovane vita.