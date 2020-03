Video Elettra Lamborghini a Striscia la notizia: "Non mi sono rifatta il naso. Ma...". E si tocca il seno

Elettra Lamborghini replica a Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Canale 5 dedica un lungo servizio alla regina del twerking nella rubrica Fatti e rifatti. Dopo aver mostrato alcuni momenti della partecipazione dell'ereditiera e cantante ai reality, compresi schiaffi e schiaffoni, analizza il viso di Elettra giungendo alla conclusione che il naso è rifatto così come le sue labbra. Ma la cantante non ci sta e prima di abbracciare i fan di Pescara, mentre sta mangiando un piatto di tagliatelle, prende il suo smartphone e risponde per le rime a Striscia: "Non avrei problemi a dirlo, ma non è vero che mi sono rifatta il naso". Elettra senza troppi complimenti fa capire chiaramente quale è la parte del suo corpo che ha sottoposto ad interventi estetici: si tocca il seno.

