Video Sky Coronavirus non ferma la moda di Parigi. Dopo Belen Rodriguez protagonisti Valentino, Zegna e Valli

La moda non si arrende. Non ci sono stati ripercussioni sulla Fashion Week di Parigi, a differenza di quanto è accaduto per la Settimana della Moda di Milano. Tra i protagonisti, come al solito, c'è stato Valentino che ha proposto l'inclusività. Una sfilata all'insegna dell'uguaglianza che ha visto sfilare top model accanto a ragazze comuni. Giambattista Valli ha dedicato invece la sua collezione alle donne di Parigi, indipendenti e disinibite. Anche Ermenegildo Zegna ha deciso di presentare i suoi capi nella capitale francese, non una classica sfilata ma un vero e proprio progetto che ha come obiettivo quello di individuare e percorrere la nuova via dell'eleganza maschile, interpretabile anche al femminile. Nei giorni scorsi grande protagonista della moda parigina era stata Belen Rodriguez.

