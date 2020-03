Video Umbria, Morgan sul palco dell'auditorium di Foligno canta Space Oddity di David Bowie con i White Dukes

Morgan con i White Dukes sul palco dell'auditorium di Foligno venerdì 28 febbraio canta Space Oddity di David Bowie. Il concerto è stato un tributo al Duca Bianco a 73 anni dalla nascita e a quattro anni dalla scomparsa.

La paura del Coronavirus non ha fermato il pubblico folignate che ha quasi riempito l'auditorium di Foligno. Lo spettacolo non è stato solo musica, ma anche un racconto di vita.

Morgan è arrivato in Umbria subito dopo l'esperienza al Festival di Sanremo che lo ha visto impegnato sul palco dell'Ariston in una performance con Bugo finita clamorosamente in lite