Video Elettra Lamborghini, il video messaggio del fan più agguerrito: "Sei la numero 1". Ecco chi è lui

A Elettra Lamborghini non mancano certo i fan, ma ce n'è uno in particolare, che non vede l'ora di citare lei e le sue canzoni e di urlare Mooseca! Si tratta del conduttore e autore televisivo Enrico Papi che ha iniziato subito a canticchiare il brano presentato dall'ereditiera sul palco dell'Ariston alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Papi non perde l'occasione, come nell'ultimo messaggio video in cui ha taggato proprio Elettra che, ovviamente, ha immediatamente accettato: "Elettra, numero uno sei. Numero uno! Mooseca!". Nel suo profilo, inoltre, Papi aveva già postato un collage video sulle note di Musica (e il resto scompare).

