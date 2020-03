Video Martina Colombari, fisico super sexy. Gli allenamenti dell'attrice che fu Miss Italia a 16 anni

Con Martina Colombari non si scherza. Se c'è una che tiene al fisico è lei, miss Italia a soli sedici anni, nell'ormai lontano 1991. Intendiamoci, l'attrice e quasi ex modella non è una che si tira indietro davanti ad un bel piatto di pasta, ma poi smaltisce e fatica senza battere ciglio. Il più delle volte in palestra, ma in qualche occasione anche al parco, come dimostra il video che lei stesso posta sul suo profilo Instagram. Non a caso Martina, nata a Riccione, classe 1975, non dimostra affatto i suoi 45 anni e può sfoggiare un fisico davvero mozzafiato. A lungo regina incontrastata della bellezza italiana, Colombari è sposata dal 2004 a Billy Costacurta, ex calciatore del Milan, da cui ha avuto il figlio Achille, nello stesso anno. Prima di legarsi a Billy era stata fidanzata con Alberto Tomba la Bomba (1991-1994).

Ma. Ca.

