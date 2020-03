Video Barbara d'Urso: Coronavirus, un tutorial su come lavarsi le mani al ritmo del Gioca Jouer

Barbara d'Urso propone su Instagram un tutorial su come lavarsi le mani al ritmo del Gioca jouer di Claudio Cecchetto. Anche così ci si protegge dal Coronavirus. Già qualche giorno fa la conduttrice televisiva aveva registrato (e postato su Instagram) un video dal bagno del suo camerino sulla maniera giusta di lavarsi le mani e il tutorial è diventato in breve tempo uno dei più cliccati. Un modo semplice, ha spiegato la conduttrice napoletana, per far capire quanto sia importante in questo momento seguire i consigli del ministero della Salute. Lavare le mani nella maniera corretta è uno di questi. Barbara d'Urso, peraltro, nel corso della trasmissione televisiva Verissimo di Canale 5 ha confessato a Silvia Toffanin di avere uno dei figli che lavora in ospedale come medico. "Sono comunque tranquilla", ha detto.