Samanta Togni, abito sexy con spacco vertiginoso a Domenica Live da Barbara D'Urso. Video su Instagram

Samanta Togni ha pubblicato sulle storie del proprio profilo Instagram il video dell'abito che indossa in attesa di andare in onda a Domenica Live. L'insegnante di ballo di Terni, infatti, sarà ospite della puntata del programma di Canale 5 in onda alle 17.20 di domenica 1 marzo, dove parlerà con Barbara D'Urso del suo matrimonio con il chirurgo estetico Mario Russo e del recente viaggio di nozze in Lapponia e a Dubai. Samanta ha pero pubblicato il video in anteprima, mentre attende col marito negli studi Mediaset, mostrando l'abito sexy che indosserà in diretta tv, con uno spacco vertiginoso della gonna.



