Samanta Togni e Mario Russo a Dubai sfidano il Coronavirus in mascherina: Siamo italiani e non tossiamo

Samanta Togni e Mario Russo sfidano il Coronavirus in mascherina. La ballerina, protagonista di Ballando con le stelle, e il chirurgo, di rientro da Dubai, si filmano all'aeroporto. "Siamo italiani... ma viaggiamo in pace (e non tossiamo)", scrive Samanta commentando le immagini. E ancora: "Pronti con le mascherine". Nel filmato lei scherza rivolgendosi al marito: "Non tossire che ce mettono in quarantena". Lui replica: "Tu non starnutire". Immediatamente dopo ecco le immagini con le mascherine: i due, indossando le protezioni e si guardano con complicità, palesemente divertiti, proprio all'imbarco del volo che li riporterà in Italia. Ovviamente tutto finisce sul profilo Instagram di Samanta.

