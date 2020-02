Video Achille Lauro, ecco il videoclip di Me ne frego. Il cantautore è San Francesco tra donne nude e il lupo

Achille Lauro lancia il video ufficiale di Me ne frego. Il videoclip della canzone presentata sul palco del settantesimo Festival di Sanremo è stato pubblicato alle ore 14 del 27 febbraio. Il cantautore aveva annunciato la pubblicazione già nella giornata del 26, attraverso i suoi profili social, postando tra l'altro un passo della "Preghiera semplice" di San Francesco: "Signore, fa di me uno strumento della tua pace". L'artista aveva inserito anche alcune foto in cui indossa un saio come quello del Poverello di Assisi e immagini dei tarocchi.

Insieme a Lauro De Marinis (questo il vero nome del cantante) nel videoclip c'è anche Elena d'Amario, la ballerina che in una recente foto-scandalo ha interpretato la figura della Madonna nella ricostruzione della Pietà di Michelangelo. Ovviamente aveva in braccio Gesù Cristo Achille Lauro. Non è difficile prevedere una pioggia di polemiche.

