Samanta Togni prende a calci il sacco da boxe in palestra a Dubai durante il viaggio di nozze: Mi è presa così

Samanta Togni prende a calci il saccone da boxe nella palestra del Park Hyatt Hotel di Dubai, dove si trova in viaggio di nozze con il marito, Mario Russo. La bella insegnante di ballo, nativa di Terni, sta trascorrendo la luna di miele nell'emirato arabo, dopo il matrimonio celebrato al Mulino Eroli di Narni e la prima parte del viaggio di nozze in Lapponia (guarda il video qui). Dopo aver mostrato, con un video pubblicato sulle storie di Instagram, la sua romantica stanza di hotel, di buona mattina l'insegnate di Ballando con le stelle si è data all'esercizio fisico: prima tapis roulant, poi calci a volontà al saccone. E come ha scritto lei stessa nel video: "Mi è presa così"