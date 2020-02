Video Coronavirus, anche Belen Rodriguez con la mascherina: "Che fine abbiamo fatto"

Allarme Coronavirus, anche la modella e showgirl Belen Rodriguez indossa la mascherina. L'argentina pubblica il video sulle sue instastories, provando a sdrammatizzare la psicosi per il virus che sembra essersi impadronita di mezzo mondo. Belen commenta a mezza a bocca: "La fine che abbiamo fatto, ma io non lo so...". Anche Taylor Mega ha provato a sdrammatizzare via Instagram, posando immagini in cui è circondata da bottiglie di spumante e scrivendo "ecco i miei viveri in quarantena". Tra le donne dello spettacolo nemmeno Elettra Lamborghini sembra aver paura del contagio, considerato che non ha rinviato le tappe del suo instore tour in Toscana.

