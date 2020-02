Belen Rodriguez cena da sola e si lamenta: "Ecco come passo la mia serata. Mangio questo piatto triste, che sembra cibo per gatti. Mio figlio mi ha abbandonata e mio marito Stefano De Martino è a Napoli per lavoro. Nel frattempo guardo Pechino Express, che è anche un bel programma, dopo aver finito la registrazione di Colorado". Sono questi alcuni passaggi del video che la showgirl argentina ha pubblicato sulle sue storie di Instagram intorno alla mezzanotte di martedì 25 febbraio 2020. Belen aggiorna costantemente i suoi 9,2 milioni di fan sulla sua giornata, anche quando va a fare le sedute di depilazione al centro estetico o quando il marito le "sputa in faccia".