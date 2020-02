Video Vasco Rossi riceve minacce di morte e replica con C'è chi dice no: "Io non mi muovo. Ti aspetto"

"Vasco Rossi, morirai per mano mia, bastardo tossicodipendente". Il rocker riceve minacce di morte via social, ma il Blasco non si spaventa, anzi risponde a modo suo, senza dimenticare l'ironia. Lo fa pubblicando sulle sue instastories del profilo Instagram un video in cui replica al vile che lo minaccia. "Avevo ricevuto degli auguri di morte tante volte, ma una minaccia diretta ancora no. Questa è la prima volta. Bene, io sono qui". Poi conclude con le parole di una delle sue canzoni più famose (C'è chi dice no): "Io non mi muovo". Su Facebook è ancora più esplicito: "Ti aspetto amico mio, portati anche quello che ti ha messo il like".

