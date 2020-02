Ascolti tv del 24 febbraio, L'amica geniale vince e batte ancora GF vip

L'amica geniale-Storia del nuovo cognome stravince ancora una volta la sfida degli ascolti tv del lunedì sera. La puntata della serie televisiva ispirata ai bestseller di Elena Ferrante, in onda il 24 febbraio su Rai 1, è stata vista da 6.352.000 spettatori con uno share del 26,3%: dati in leggero calo rispetto alla settimana precente (leggi anche: Ascolti tv 17 febbraio) ma assolutamente da primato rispetto alla concorrenza messa in campo dalle altre reti e dagli altri network.

La classifica degli ascolti di lunedì 24 ha visto al secondo posto il Grande Fratello Vip con 3.480.000 telespettatori e uno share del 18.23%, di gran lunga inferiore rispetto alla fiction Rai incentrata sull'amicizia di Lia e Lenù. Terzo posto per Quarta Repubblica su Rete4 con 1.173.00 persone davanti alla tv e il 5.74% di share, seguito da Rai3 che ha messo in onda uno speciale di Agorà dedicato all’emergenza Coronavirus (1.084.000 spettatori e 4.6% di share), Fast & Furious 6 su Italia1 il film che è stato visto da 1.498.000 spettatori con il 6.37% di share, Rai2 con la serie Hawaii Five-0 (812.000 spettatori, share del 3.4%) e La7, che ha proposto Eden-Un pianeta da salvare (544.000 spettatori, share al 2.4%).