Wanda Nara, relax dopo la puntata del Gf vip 4: la giacca di lady Icardi si apre Video

Wanda Nara subito protagonista sui social dopo la puntata di ieri, venerdì 21 febbraio andata in onda su Canale5, del Grande Fratello vip 2020 che la vede come opinionista insieme a Pupo.

La moglie dell'attaccante del Psg, Mauro Icardi, è apparsa in tutta la sua forma su Instagram dove ha pubblicato una storia nella quale è in giacca, in primo piano, l'abito si apre e Wanda è più sexy che mai. Di recente ha rilasciato una intervista nella quale ha parlato del suo rapporto col marito e anche dell'aspetto estetico, ammettendo di aver ritoccato il seno dopo le gravidanze (leggi qui).