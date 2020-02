Caterina Balivo, festa a Vieni da me per i 40 anni della conduttrice. Il video su Instagram

Grande festa in studio a Vieni da me per i 40 anni di Caterina Balivo. Una calorosa accoglienza del pubblico ha accompagnato l'ingresso in studio della conduttrice, nata il 21 febbraio 1980 a Napoli. Una festa iniziata già ieri sera con tutta la redazione del programma (guarda le foto qui) e continuata nella puntata di oggi, immortalata in diretta anche con un video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione, a cui è stata taggata anche l'ex modella. Caterina Balivo è sempre molto attiva sui social, dove pubblica foto e video di tanti momenti della sua vita professionale e non, come quello in cui vede un capello bianco o l'intervista di A Ruota libera dove ha rivolto un appello a Cristiano Ronaldo.