Capelli turchini come la fata di Pinocchio, ma abito fucsia cortissimo e super provocante e orecchie finte. Taylor Mega si è presentata così sul palco di una discoteca di cui era ospite, a Catania. Le immagini ovviamente sono state riproposte sul suo profilo Instagram, visto che numerosi avventori del locale l'hanno filmata e taggata. Le apparizioni in discoteca da ospite vip stanno diventando ormai un classico per la showgirl e modella che ovviamente si presenta sempre incredibilmente sensuale e poi si concede ai fan per foto e selfie. Ci pensano poi le Instastories di Instagram a raccontare la serata e i dettagli più interessanti. Come in questo caso.

