Video Martina Stella, buongiorno sexy ormai classico di Instagram. Promessa ai fan: presto evento per vederci

Martina Stella (qui in palestra) pensa ai suoi fan e attraverso le Instastories annuncia un evento in cui si dedicherà esclusivamente a loro, anzi chiede consigli su come organizzarlo. L'attrice, modella e showgirl sta vedendo i suoi follower di Instagram aumentare giorno dopo giorno e come lei stessa ammette non si aspettava tanto affetto. Davanti alla richieste di incontro che le arrivano quotidianamente, la decisione di organizzare un evento. Del resto ormai il buongiorno sexy della bella attrice toscana (35 anni, nata a Impruneta, ma residente a Roma da quando ne aveva 17), è diventato un appuntamento fisso per moltissimi utenti del social. Oggi 21 febbraio, ad esempio, ha scelto il pezzo presentato al Festival di Sanremo da Morgan e Bugo.

