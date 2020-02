Video Botta e risposta su Instagram tra Francesco Totti e Vasco Rossi: una storia che lascia Senza parole

Simpatico botta e risposta video su Instagram tra Francesco Totti e Vasco Rossi. L'ex capitano della Roma si è presentato alla festa della cognata Silvia, sorella di Ilary Blasi, mascherato da Blasco. Silvia, infatti, ha compiuto 40 anni e per l'occasione ha organizzato una festa in maschera: ognuno doveva presentarsi vestito come un o una cantante. Totti ha scelto Vasco, poi ha postato una foto su Instagram. Per sottofondo il pezzo Senza parole. Il rocker quando si è reso conto di quello che era successo, ha ricambiato pubblicando sulle Instastories del suo profilo la foto di Totti in maschera. Anche in questo caso stesso sottofondo rock: Senza parole. Tutto mentre Ilary Blasi si spoglia come Achille Lauro.

Guarda anche Vasco Rossi da Los Angeles annuncia: presto una nuova canzone