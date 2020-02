Video. Foto prima della neve, Samanta Togni si mette in posa ma il marito la prende in giro e non scatta

"Quando aspetti la foto e lui si diverte così". E' il commento che Samanta Togni affida all'ennesimo video pubblicato sulle Instastories del suo profilo Instagram. La ballerina e showgirl di Terni è in viaggio di nozze in Lapponia con il marito Mario Russo, si è appena vestita di tutto punto per uscire all'esterno ed affrontare le gelide temperature del nord della Finlandia e il compagno vuole farle una fotografia simpatica. La fa mettere in posa, soltanto che Russo la prende un po' in giro e la fa attendere, mentre è in una posizione più buffa che mai. "Daiiii" urla lei alla fine, senza mai perdere il sorriso. E alla fine lo scatto arriva.

