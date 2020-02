Video Piero Pelù: no comment scritto sul petto per il risarcimento a Matteo Renzi. Ma mostra il dito medio

Piero Pelù non ha voluto commentare la vicenda del risarcimento che è stato costretto a pagare a Matteo Renzi. Il cantante ha dovuto versare al leader di Italia Viva 20mila euro per le parole pronunciate nel 2014, quando definì Renzi un "boy scout di Licio Gelli". Durante la presentazione a Milano del suo nuovo album, Pugili Fragili, il cantautore si è presentato con un enorme "No comment" scritto sul petto che ha mostrato ai presenti quando gli è stata rivolta la domanda sul caso Renzi, contestualmente però l'artista ha mostrato il dito medio. Sul suo lavoro Piero Pelù ha dichiarato: "Sto mutando pelle, è un disco molto nuovo in cui uso un linguaggio per me nuovo".

