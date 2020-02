Video Belen Rodriguez, ansia da prestazione prima della registrazione di Colorado: ho dimenticato tutto!

Belen Rodriguez è sul set della trasmissione Colorado, show che andrà in onda su Italia 1. Sta per iniziare la registrazione della prima puntata e ovviamente non manca un po' d'ansia per la presentatrice e showgirl argentina. Lei come al solito affida le sue sensazioni alle Instastories del suo profilo Instagram. Nella prima parte del video scrive senza mezzi termini: ansia a dismisura. Poi la confessione: "Allora ragazzi stiamo per iniziare la prima registrazione della puntata di Colorado. Io come al solito, ogni volta prima di cominciare ho un sacco di ansia, però andrà tutto bene". Poi, non senza sorridere ammette: "Mi sono scordata tutto! Ma fa niente. Auguratemi un in bocca al lupo". Un bacio a follower e fan per concludere il video.

